Главбух из Челябинска похитила деньги работяг

В Челябинске полицейские поймали главного бухгалтера на присвоении денег сотрудников. Сумма похищенного приблизилась к миллиону рублей.

Противоправная деятельность работницы челябинского предприятия, которая на протяжении двух лет присваивала себе положенную работникам компенсацию при их увольнении, пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Оперативниками установлено, что 63-летняя женщина, являясь в организации главным бухгалтером, вносила в электронный реестр о зачислении заработной платы свои банковские реквизиты. После этого заполненные данные передавались в банк для последующего расчета денежных средств. Таким образом, с 2020 года злоумышленница похитила более 700 тысяч рублей», - рассказали в региональном полицейском главке.

В следственной части главного следственного управления областного полицейского главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Причиненный ущерб от противоправной деятельности подозреваемая возместила в полном объеме.