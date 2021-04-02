Говорили быстро и называли по имени: жительница Магнитогорска стала жертвой аферистов

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) стала очередной жертвой мошенников. Она им поверила, что они сотрудники банка, потому что обращались к женщине по имени и четко диктовали инструкции о «спасении» ее денег.

В отдел полиции Ленинский УМВД России по Магнитогорску обратилась 54-летняя жительница нашего города, которая пояснила, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками «службы безопасности банка» и пояснили, что с ее счетов происходит списание денежных средств.

«Чтобы это остановить неизвестные предложили потерпевшей перевести все денежные средства на безопасный счет. Женщина выполнила все указания, вошла в свой мобильный банк и перевела денежные средства с дебетовой и кредитной карт на счет мошенников в размере 119 000 рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» обратился 48-летний магнитогорец. Он также рассказал, что ему позвонила мнимая сотрудница службы безопасности банка и сообщила информацию о несанкционированном списании денежных средств. Мужчина не поверил ей, но в скором времени ему поступило смс сообщение с номера, схожего с банковским, с той же информацией. Сомнений у магнитогорца не возникло, поэтому после очередного звонка, он снял все свои денежные средства и десятью платежами перевел их, как ему было сказано, на безопасный счет.

Причиненный ущерб составил 150000 рублей.

Полицейские в очередной раз просят не общаться с неизвестными по телефону, не доверяйте незнакомцам и тогда ваши денежные средства останутся при вас. Прежде чем переводить денежные средства, уточните информацию в банке. Мошенники используют различные уловки, чтобы обмануть, поэтому информацию, приходящую в смс-сообщениях необходимо проверять.