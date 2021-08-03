Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местную жительницу, подозреваемую в двух грабежах. В ее поле зрения были исключительно золотые украшения. Полиция ищет других потерпевших.

Установлено, что ранее судимая 26-летняя челябинка, находясь у дома по улице Вагнера, похитила у пенсионерки позолоченную цепочку стоимостью 800 рублей и скрылась.

«Полицейскими установлено, что несколькими днями ранее аналогичное преступное деяние было совершено в отношении другой женщины. У нее подозреваемая похитила золотую цепь с крестиком на сумму около 50 000 рублей. Украшения задержанная реализовывала, вырученные деньги тратила по своему усмотрению», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж».

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанная причастна к совершению подобных преступлений как на территории района, так и города, по которым ранее потерпевшие в полицию не обращались.

В связи с этим, гражданам, пострадавшим от противоправных деяний подозреваемой, необходимо обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: 8(351) 266-14-14, 265-02-00, «02» либо в дежурные части районных отделов полиции.