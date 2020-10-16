Грязью и плохими дорогами Челябинска займется Генеральная прокуратура

Представители Общероссийского народного фронта нашли в Челябинске 42 проблемные дороги, качество уборки и содержание которых далеки от идеала. При этом, по данным ОНФ, чиновники администрации города подписывают акты приемки некачественных работ практически без нареканий. Перечень нарушений направлен в Генеральную прокуратуру и главе областного центра Наталье Котовой.

Общественники обратили внимание главы города и генеральной прокуратуры на расхождение данных с актами принятых работ.

«Согласно контрактам, в теплый период подрядчики обязаны убирать проезжую часть, очищать тротуары, остановки, стоянки от грязи, выполнять установку барьеров, наносить разметку, следить за состоянием светоотражающих элементов, содержать в нормативном состоянии дорожные ограждения, устранять дефекты дорожного покрытия и выполнять ряд других обязательств. По факту же исполнители, пользуясь отсутствием надлежащего контроля, игнорируют большинство пунктов договоров», - сообщили в ОНФ.

Общественники уведомили о происходящем генеральную прокуратуру России. Ведь на эти работы из бюджета ежемесячно уходит порядка 100 миллионов рублей.

Как отметили в ОНФ, ООО «Строймеханизация», получившее больше всего контрактов, попросту бросило ряд улиц. Месяцами не убираются улицы Салавата Юлаева, Профессора Благих в районе Молодогвардейцев, Академика Королева, Новоградский проспект и Хлебозаводская. Не утруждают себя работой и такие фирмы, как ООО «Динамика», ООО «Строй-Сервис» и ООО «Стройтех».

На участке по улице Коммуны (от Российской до 3-го Интернационала) и в Дачном переулке (от Троицкого тракта до улицы Чапаева) на пешеходных переходах нет «зебры». На улице Дарвина от Троицкого тракта до улицы Блюхера - сломанные дорожные ограждения.