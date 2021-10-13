Хитрые садоводы без разрешения выкачивали воду из Малого Кременкуля

В Челябинской области садоводы из СНТ «Урал» (Сосновский район) без разрешения выкачивали воду из озера Малый Кременкуль, установив на водоеме насосную станцию.

Районная прокуратура провела по данному факту проверку, установив, что садовое товарищество - в нарушение требований законодательства - с заявлением о предоставлении озера в пользование с целью забора воды в министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона не обращалось. Договор водопользования в установленном порядке заключен не был.

По результатам проверки прокурор Сосновского района возбудил в отношении председателя СНТ дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или его части либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью».

Постановлением старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

«Нарушения устранены, насосная станция не эксплуатируется», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.