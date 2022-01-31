Ходили грязными и голодными: у многодетных родителей из села Камбулат забрали детей

Судебные приставы Чебаркульского подразделения (Челябинская область) исполнили судебное решение об ограничении родительских прав супругов из села Камбулат и передали их детей органу социальной защиты. Родители пили, а их чада ходили грязными и голодными.

Еще в 2008 году семья из села Камбулат была поставлена на учет как многодетная, малообеспеченная и социально неблагополучная. Орган опеки многократно выходил в суд с исками об ограничении родителей в правах и изъятии детей, однако эти требования удовлетворены не были. К моментам рассмотрения исков родители начинали вести чинную и размеренную жизнь.

«Старшие дети выросли, семья пополнилась новыми членами, но родители не изменили привычный образ жизни с пристрастием к алкоголю. В декабре 2021 года Управление соцзащиты в очередной раз обратившись в суд, добилось положительного решения об изъятии трех младших детей: девочек 14 и 12 лет и мальчика восьми лет. Основания были более чем серьезные: дети ходили грязные, голодные, одна из девочек была уличена в краже и поставлена на учет», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Дети крайне нерегулярно посещали школу, в жилище царила антисанитария, неработающие родители перманентно находились в состоянии алкогольного опьянения. Супруги были ограничены в родительских правах, также с каждого из них судом взысканы алименты в размере 50 процентов от всех видов дохода, начиная с октября 2021 года.

«Исполнительное производство по изъятию детей было возбуждено 24 января 2022 года, и уже 26 января две сестры и брат были переданы под опеку государства. Судебные приставы во взаимодействии с работниками управления соцзащиты, детским психологом, участковым уполномоченным провели слаженную работу и в бесконфликтной обстановке отправили детей на обследование в медицинское учреждение. Затем у них начнется новая – сытая и упорядоченная – жизнь в приюте», - добавили в пресс-службе судебных приставов.

Родители имеют право воссоединиться со своими детьми, но только в случае трудоустройства, изменения образа жизни и приведения своего жилища в порядок.

Поражает одно, а почему с 2008 года никто не забирал детей из такой неблагополучной семьи? Не было трагедий? Как дети выжили, живя в таких условиях?

Вспомните последний печальный случай, который произошел в Южноуральске. Во время пожара погиб трехлетний ребенок, которого мать оставила дома одного. При этом она стояла на учете в полиции за неисполнение родительских обязанностей. В 2021 году в отношении женщины в этой связи трижды составлялись административные протоколы. Но никто не был тревогу. Зато сейчас прокуратура и СК сообщают о том, что возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников социальных служб.