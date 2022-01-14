Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Троицка (Челябинская область) установили личности юных горожан, устроивших игры у Вечного огня в сквере памяти участников Великой Отечественной войны.

Ранее в сети Интернет появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлены несовершеннолетние, перепрыгивающие через пламя. В течение суток полицейские установили личности детей и выяснили обстоятельства происшествия.

«В объектив камеры видеонаблюдения, размещенной вблизи сквера, попали трое учеников младших классов. Ребята рассказали, что таким способом они пытались согреться после гуляний в ледовом городке. Сами школьники характеризуются положительно, на профилактических учетах не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции встретились с ребятами и их родителями. Стражи порядка разъяснили школьникам значимость Вечного огня, который символизирует память народа о подвиге героев, погибших в сражениях в годы Великой Отечественной войны, и напомнили о необходимости бережного отношения к мемориальным комплексам.