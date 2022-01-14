14.01.2022
Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов
14.01.2022
Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь
14.01.2022
В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды
14.01.2022
Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов
14.01.2022
В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»
14.01.2022
В Златоусте пожарные спасли девять детей
Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022