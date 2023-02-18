Информацию о пищевом отравлении в лицее Челябинска проверит СК

В Челябинске СУ СКР по Челябинской области проводит проверку по информации о фактах пищевого отравления в учебном учреждении города.

В социальных сетях размещена информация о том, что несколько учащихся лицея № 142 обратились с жалобами на пищевое отравление. Предположительно, речь идет о кишечной инфекции.

По данному факту сотрудники СК проводят доследственнную проверку. Они проверят достоверность информации, изложенной в социальных сетях и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.