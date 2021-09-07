Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
Златоуст
Трехгорный
Южноуральск
Копейск
Карталы
Еманжелинск
Карабаш
Троицк
Чебаркуль
Сатка
Пласт
Коркино
Озерск
Снежинск
Усть-Катав
Кыштым
Касли
Верхний Уфалей

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов. Это случилось сегодня днем, седьмого сентября, в
Транспорт
Транспорт
07.09.2021

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
07.09.2021

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу
Экология
Экология
07.09.2021

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по
07.09.2021

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
07.09.2021

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Камерный театр Челябинска покажет городу «Кровавую вдову»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

В Челябинске каждый второй школьник планирует связать будущее со сферой IT
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском
Происшествия
07.09.2021 14:53

Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемого в превышении служебных полномочий.

По версии следствия обвиняемый в мае 2019 года на трассе М5 «Челябинск-Москва» на территории Катав-Ивановского района остановил автомобиль «Мерседес» с тонированным остеклением. В ходе проверки было установлено, что водитель не имеет документов на управление транспортным средством, управляет автомобилем по просьбе собственника, который находился рядом в состоянии алкогольного опьянения. Обязанности по автогражданскому страхованию собственником автомобиля также не исполнены.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Несмотря на наличие оснований для оформления административных материалов и отстранения водителя от управления транспортным средством, обвиняемый принял решение об освобождении его от ответственности и позволил продолжить движение по оживленной трассе.

Как установлено в ходе следствия,  водитель автомобиля никогда не получал водительского удостоверения по причине наличия противопоказания к управлению транспортным средством в виде психического заболевания.

Уголовное дело направлено в суд.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов. Это случилось сегодня днем, седьмого сентября, в
Транспорт
Транспорт
07.09.2021

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
07.09.2021

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу
Экология
Экология
07.09.2021

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по
07.09.2021

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
07.09.2021

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
Среда обитания

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

07.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комби
Экономика

ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

06.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шедевры из стали, созданные мастерами знаменитой Златоустовской оружейной фабрики, готовя
Культура

Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста

03.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области не планировали и в дальнейшем не намерены ограничивать продажу спиртны
Общество

В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита

02.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День знаний, первого сентября, начнется новый учебный год для более 400 тысяч школьников Челяби
Общество

Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний

01.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска продолжают негодовать по поводу реконструкции Комсомольского проспекта и задава
Общество

Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте

31.08.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.09.2021 15:09

Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан

07.09.2021 14:53

Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд

07.09.2021 14:52

Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной

07.09.2021 14:51

Камерный театр Челябинска покажет городу «Кровавую вдову»

07.09.2021 14:50

В Челябинске каждый второй школьник планирует связать будущее со сферой IT

07.09.2021 14:25

Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском

07.09.2021 14:19

ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%

07.09.2021 14:07

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю

07.09.2021 13:16

На Южном Урале в пятый раз пройдет международный Фестиваль духовной музыки

07.09.2021 13:01

В честь 285-летия Челябинска симфонический оркестр сыграет рок, а «Ночные волки» покажут свои байки

07.09.2021 12:55

Полицейские Челябинска задержали офисного вора

07.09.2021 12:39

В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены

07.09.2021 12:37

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы

07.09.2021 12:07

Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

07.09.2021 11:59

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки

07.09.2021 11:44

Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов

07.09.2021 11:22

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч

07.09.2021 11:21

В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем

07.09.2021 11:20

В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев

07.09.2021 11:18

В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85

07.09.2021 11:17

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%

07.09.2021 10:40

Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»

07.09.2021 10:28

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

07.09.2021 10:10

На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган

07.09.2021 09:28

Роспотребнадзор считает недостаточным число южноуральцев, полностью привитых от ковида

07.09.2021 09:24

В новом сезоне «Манекен» представит три премьеры

07.09.2021 09:19

Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта»

06.09.2021 20:59

В Карабаше объявлен режим «черного неба»

06.09.2021 20:53

Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

06.09.2021 20:36

В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши

06.09.2021 20:30

Дело подельника Тефтелева будет пересмотрено

06.09.2021 20:04

Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября

06.09.2021 18:54

Челябинский инфекционист: В ближайшее время начнут прививать школьников от ковида

06.09.2021 16:49

Исторический музей Южного Урала готовится повернуть время вспять

06.09.2021 16:45

Еще один челябинец взял в кредит миллион и перевел его мошенникам

06.09.2021 16:44

В Челябинске автомобили временно не смогут ездить по улицам Кирова и Братьев Кашириных

06.09.2021 16:14

Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова

06.09.2021 16:12

Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»

06.09.2021 16:07

Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей

06.09.2021 16:01

В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии

06.09.2021 15:04

В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации

06.09.2021 14:53

Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

06.09.2021 14:35

В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву

06.09.2021 14:21

Миасец, убивавший бродяг молотком, получил пожизненный срок

06.09.2021 14:06

Полицейские Челябинска обратились за помощью к Путину

06.09.2021 13:49

Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника

06.09.2021 13:03

В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцин от ковида

06.09.2021 12:39

Жителям Металлургического района начнут подавать горячую воду

06.09.2021 12:19

В Челябинске за неделю расселили 206 жителей ветхоаварийных домов

06.09.2021 11:58

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 151 южноуральца

06.09.2021 11:57

В Челябинской области состоится танковый фестиваль «Броня Танкограда»

06.09.2021 11:44

Наталья Котова рассказала о группе вредителей

06.09.2021 11:33

Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока

06.09.2021 11:32

За выходные 1125 южноуральцев привились в ТРК, парках, на рынках, в сквере и на ярмарке

06.09.2021 11:00

ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

06.09.2021 10:59

В мэрии нашли замену руководителю, которого уволили после скандала с вырубкой даурской лиственницы

06.09.2021 10:39

Для удобства гостей новой набережной: пешеходный переход на улице Красной в Челябинске обустроят до 17 сентября

06.09.2021 10:33

Сегодня День борьбы с прокрастинацией

06.09.2021 10:23

Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей

06.09.2021 10:22

В Челябинске подрядчики начали замену погибших деревьев

06.09.2021 10:00

В понедельник в Челябинской области местами небольшие дожди

06.09.2021 09:25

На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки

06.09.2021 09:12

В центре Челябинска снесут больные и аварийные деревья

06.09.2021 09:05

Челябинцев приглашают к созданию уникального логотипа родного города

06.09.2021 08:39

Памяти 26-ти погибших в Аргуне: в Челябинске может появиться Аллея сыновей

05.09.2021 20:38

В Челябинске открыли стелу с именами погибших на Донбассе южноуральцев

05.09.2021 20:25

Вечная память солдатам Великой Отечественной: «Землю доблести» Челябинской области доставили в Санкт-Петербург

05.09.2021 15:16

В столице Урала состоятся гастроли театра «НитьЯ»

05.09.2021 11:29

Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября

05.09.2021 11:27

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч

04.09.2021 18:46

ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни

04.09.2021 00:37

Штормовое предупреждение на выходные

04.09.2021 00:23

В субботу в Челябинской области ливни и грозы, в воскресенье – без осадков

03.09.2021 22:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.09.2021 21:03

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке

03.09.2021 17:44

Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей

03.09.2021 17:02

ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности

03.09.2021 16:43

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова

03.09.2021 16:24

Южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

03.09.2021 16:04

Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного

03.09.2021 16:03

Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска

03.09.2021 15:20

Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад

03.09.2021 15:17

Наталья Котова пообещала помочь челябинской озеленительнице-энтузиастке в наведении красоты рядом с ее домом

03.09.2021 15:04

Автовладельцев ждут новшества

03.09.2021 14:41

В карьере рядом с Кундравами горит свалка, едкий дым доходит до села, а потушить пока не могут

03.09.2021 13:43

Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству

03.09.2021 13:19

В деревне Сарафаново никак не могут достроить школу, а пока дети учатся в ужасных условиях

03.09.2021 12:40

В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы

03.09.2021 12:34

Фестиваль «Продвижение» соберет в Челябинске танцоров и любителей уличной культуры

03.09.2021 12:20

В Магнитогорске житель Кизильского района «розочкой» порезал трех парней

03.09.2021 12:10

Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ  обещает быть жарким

03.09.2021 11:59

В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера

03.09.2021 11:43

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей

03.09.2021 11:43

Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой

03.09.2021 11:29

Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты

03.09.2021 11:04

Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»

03.09.2021 11:03

Исторический музей Южного Урала подготовил к новому учебному году экологические уроки

03.09.2021 10:55

Запасы меди на Малмыжском месторождении выросли на 60%

03.09.2021 10:40

Авария с маршруткой в Карталах обернулась уголовным делом

03.09.2021 10:25

Полицейские отыскали в хостелах и гостиницах Челябинской области нелегалов и наркотики