Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемого в превышении служебных полномочий.

По версии следствия обвиняемый в мае 2019 года на трассе М5 «Челябинск-Москва» на территории Катав-Ивановского района остановил автомобиль «Мерседес» с тонированным остеклением. В ходе проверки было установлено, что водитель не имеет документов на управление транспортным средством, управляет автомобилем по просьбе собственника, который находился рядом в состоянии алкогольного опьянения. Обязанности по автогражданскому страхованию собственником автомобиля также не исполнены.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Несмотря на наличие оснований для оформления административных материалов и отстранения водителя от управления транспортным средством, обвиняемый принял решение об освобождении его от ответственности и позволил продолжить движение по оживленной трассе.

Как установлено в ходе следствия, водитель автомобиля никогда не получал водительского удостоверения по причине наличия противопоказания к управлению транспортным средством в виде психического заболевания.

Уголовное дело направлено в суд.