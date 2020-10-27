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Испортил будущее: в Златоусте задержан подросток, который ограбил своих знакомых

Происшествия
Сегодня, 16:17
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Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали 17-летнего парня, который совершил кражу из квартиры своих знакомых. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

В ОМВД России по городу Златоусту обратилась местная жительница, сообщив о краже 40 тысяч рублей из своей квартиры. В ходе работы по заявлению потерпевшей сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее судимого 17-летнего подростка.

«Задержанный, находясь в гостях у своих знакомых, воспользовавшись моментом, когда хозяева отвлеклись, похитил из их квартиры денежные средства, после чего потратил сумму по своему усмотрению. По данному возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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