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Из стен торчат провода под напряжением: челябинец пожаловался на условия содержания в камере полиции

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко отреагировала на обращение местного жителя, который обратился с жалобой на условия содержания в одной из камер для административно-задержанных в отделе полиции Советского района Челябинска, а именно - на торчащие из стены провода, которые, как он полагает, находятся под напряжением и создают опасность для людей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, к ней обратился местный житель с жалобой на условиях содержания в одной из камер для административно-задержанных, а именно - на торчащие из стены провода.

«Осмотрела все камеры, ни в одной камере таких проводов не обнаружила.

Для граждан, задержанных свыше трех часов, организовано питание, есть возможность оборудовать спальное место.

Обратила внимание сотрудников отдела полиции на отсутствие в помещениях информации о правах и обязанностях лиц, подвергнутых административному аресту, а также информации о правозащитных организациях, оказывающих им помощь», - сообщила Юлия Сударенко.



По итогу визита уполномоченный по правам человека в Челябинской области рекомендовала стражам порядка произвести ремонт помещений и разместить необходимую информацию.

В пресс-службе полиции Челябинска информацию о состоянии помещений для административно-задержанных пообещали прокомментировали позже.