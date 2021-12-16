Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа

В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, допущенной должностными лицами администрации Нагайбакского муниципального района при строительстве газопровода в селе Фершампенуаз.

Установлено, что между администрацией и ООО «УралСтройГрупп» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Газификация села Фершампенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Шестая очередь» стоимостью 26 миллионов рублей.

Данный договор предусматривает приемку законченного строительством объекта газораспределительной системы и передачу исполнительно-технической документации. Однако в декабре прошлого года должностные лица районной администрации - в нарушение условий договора - произвели оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

«При этом фактически акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, документация не оформлена и заказчику не передана, что до сих пор не позволяет ввести объект в эксплуатацию», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело о халатности, возбужденное по части первой статьи 293 УК РФ, предстоит расследовать следственным органам, куда были переданы материалы прокурорской проверки.