Изверга из Челябинска, убившего грудного сына из-за громкого плача, отправили в колонию

Челябинский областной суд сегодня, четвертого июня, огласил приговор Александру Скирпичникову, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил малыша, которому не исполнилось и месяца. Преступление было совершено на глазах матери младенца.

Суд установил, что вечером 19 декабря 2019 года в Ленинском районе Челябинска подсудимый Скирпичников находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Там же были его сожительница и их совместный ребенок.

Недовольный плачем сына, которому на следующий день должен был исполниться месяц, отец-изверг сначала пытался закрывать малышу рот рукой, потом душить. Затем он избил ребенка и стал бросать его на пол. Младенец после полученных травм прожил еще сутки.

«Смерть малыша наступила вечером 20 декабря от тупой травмы головы в больнице № 9, куда он был доставлен медиками по вызову матери. В судебном заседании Скирпичников вину не признал, указал, что к смерти ребенка не причастен», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Известно, что подсудимый ранее стоил на учете с диагнозом «Алкоголизм» за употребление препаратов бытовой химии. Образование у него всего девять классов, мужчина нигде не работал. Ранее он был судим за грабеж и вымогательство.

Скирпичникову назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 16 лет.