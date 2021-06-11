11.06.2021
Карталинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ревизору из Оренбургской области
11.06.2021
Экспорт гречки из России временно запрещен
11.06.2021
Челябинского застройщика оштрафовали на четверть миллиона
11.06.2021
МегаФон назвал любимые смартфоны южноуральцев
11.06.2021
В центре Челябинска нашли автомобиль «Жигули», ставший пристанищем для любителей выпить
11.06.2021
Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Магнитогорске
Карталинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ревизору из Оренбургской области
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021