Карталинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ревизору из Оренбургской области

Карталинская транспортная прокуратура (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ревизора транспортной компании Оренбургской области. Он обвиняется в совершении мошенничества, получении взяток и служебного подлога.

По версии следствия, обвиняемый, являясь ревизором движения отдела безопасности движения и охраны труда Орского центра организации работы железнодорожных станций дирекции управления движением Южно-Уральской железной дороги и одновременно занимая должность председателя квалификационной комиссии курсов профессиональной подготовки в ФГБОУ ВО «Оренбургский институт путей сообщения», обманным путем похитил более 260 тысяч рублей у 65 слушателей курсов, недостоверно сообщив им завышенную стоимость обучения.

Часть денежных средств обвиняемый вносил в кассу предприятия, а часть оставлял на свои личные нужды. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Кроме этого, обвиняемый ревизор получил посредством мобильного перевода денежные средства от восьми слушателей в общей сумме 5 900 рублей за гарантированную сдачу итоговых экзаменов и получения положительных оценок на экзаменах без фактической проверки знаний по программам курсов профессиональной подготовки: «Оператор сортировочной горки», «Сигналист», «Приемосдатчик груза и багажа». В протоколы заседаний квалификационной комиссии о сдаче итогового экзамена им вносились заведомо ложные сведения.

Уголовное дело будет направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.