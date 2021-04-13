Копейчанин, боясь лишиться машины, погасил долг по алиментам

Вероятность остаться без машины побудила жителя Коркино (Челябинская область) урегулировать алиментный вопрос и погасить все долги перед своими детьми. Кроме того, дальше детям он согласился выплачивать деньги уже согласно исполнительному листу из своей заработной платы.

Расписку взыскателя о погашении должником 136 тысяч рублей приняли в качестве погашения алиментного долга судебные приставы Коркинского отделения после выставленного должнику требования о предоставлении для ареста принадлежащего ему автомобиля.

«В отношении должника ведется два исполнительных производства по взысканию алиментов – на детей, рожденных в разных браках. Первое возбуждено в августе 2019 года, второе – в сентябре 2020. Изначально мужчина работал, проводились удержания из заработной платы, перечислялись взыскателям, но потом источника официального заработка не стало, должник некоторое время состоял на учете в службе занятости, затем с учета его сняли. За период отсутствия официального трудоустройства размер алиментов рассчитывался на основании сведений о среднероссийской заработной плате», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В связи с ростом задолженности мужчину привлекли к административной ответственности, суд назначил емунаказание 20 часов обязательных работ. Наказание должник исполнил, но о полном погашении задолженности речь не шла. Для ускорения процесса судебный пристав-исполнитель потребовал от мужчины предоставить принадлежащий ему ВАЗ 21124 для ареста и реализации в счет погашения долга. А чтобы ему было не так жалко расставаться с автомобилем, ограничил должника в праве управления транспортным средством.

Данные меры придали импульс действиям гражданина. Через пару дней он вместо автомобиля предоставил сотруднику органа принудительного исполнения расписку взыскателя, что денежная алиментная задолженность – 136 тысяч рублей – выплачена в полном объеме. Долг был обнулен, должник сообщил о своем трудоустройстве, в адрес работодателя направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.