Копейчанин перепутал автомобили, пытаясь отомстить бывшей подруге

Житель Копейска (Челябинская область) перепутал автомобили и, пытаясь отомстить своей подруге, повредил чужое авто. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В дежурную часть полиции Копейска сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что кто-то повредил ее автомобиль «Шевроле Авео», оставленный по проспекту Славы.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния задержан житель Копейска. Молодой человек пояснил, что посчитал автомобиль собственностью его бывшей знакомой, с которой ранее у него произошел конфликт. Увидев машину, он не справился с эмоциями и умышленно повредил капот автомобиля. Позже он понял, что ошибся», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.