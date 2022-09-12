12.09.2022
Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль
12.09.2022
Копейчанин попал в больницу после приема выигры
12.09.2022
В центре внимания – железнодорожные переезды
12.09.2022
ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 миллиарда рублей
12.09.2022
Челябинцы жалуются, что улица Гагарина превратилась в кишлак
12.09.2022
Уроженец из Средней Азии пробил челябинцу голову самокатом
Копейчанин попал в больницу после приема выигры
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022