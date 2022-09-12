Копейчанин попал в больницу после приема выигры

Житель Копейска (Челябинская область) хотел сделать сюрприз для возлюбленной, выпил виагры, но эксперимент оказался неудачным. Эрекция не пропадала более суток. Мужчина с отеком полового органа попал в больницу.

О пикантной ситуации сообщает сообщество «Копейск в теме». 36 летний мужчина пожаловался медикам на эрекцию с болевыми ощущениями, которая не проходила более суток.

«Как оказалось, романтик хотел сделать сюрприз для своей возлюбленной и выпил несколько таблеток виагры, но мужчина не знал, что с алкоголем этого делать нельзя. Эксперимент дал плохой результат. В течении суток эрекция не проходила, на половом органе появился отек, еще бы немного и можно было бы получить необратимые последствия», - говорится в сообщении группы.



Прибывшие на место сотрудники скорой помощи ввели мужчине сосудосужающие средство с целью ограничения притоков крови. От госпитализации мужчина отказался и направился домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.