Копейчанин убил сына за то, что тот плюнул ему в тарелку с едой

Прокуратурой Копейска (Челябинская область) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершенном в состоянии аффекта убийстве. Поводом стал плевок со стороны сына в тарелку с едой.

Установлено, что обвиняемый проживал в частном доме совместно с сыном и супругой. Между мужчиной и его сыном неоднократно возникали ссоры в связи с тем, что последний нигде не работал, находился на иждивении родителей, постоянно злоупотреблял спиртными напитками. В ходе возникающих ссор потерпевший систематически причинял отцу побои и оскорблял родителей.

«В июне 2020 года между мужчиной и пьяным сыном вновь возникла ссора, в ходе которой он неоднократно оскорбил обвиняемого, плюнул в тарелку с его едой и замахнулся сковородой с целью нанесения удара. После чего обвиняемый в условиях длительной психотравмирующей ситуации в ответ на провоцирующее поведение потерпевшего нанес ему смертельный удар ножом в живот», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет направлено в Копейский городской суд. Мужчине грозит до трех лишения свободы.