Лечились по «понятиям»: осужденные в психбольнице Магнитогорска установили свои правила

Магнитогорской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки в лечебно-профилактическом учреждении ГУФСИН России по Челябинской области (областная психиатрическая больница) выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Осужденные твори, что хотели, установив свои правила поведения.

Проверка показала, что осужденные допускали нарушение распорядка дня в ночное время после отбоя, не находясь на своих спальных местах. Меры дисциплинарного воздействия к ним не принимались, нарушения не пресекались.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, администрацией учреждения не соблюдались требования закона в части выполнения санитарно-гигиенических требований, поскольку ряд палат требует проведения ремонтных работ ввиду их неудовлетворительного санитарного состояния.

Кроме того, проверкой установлены нарушения оснований и сроков применения мер поощрения к осужденным, госпитализированным в психиатрически стационар. Также выявлены факты неправомерного привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности.

По фактам выявленных нарушений начальнику ФКУ ОПБ ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление.