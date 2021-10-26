Лихача из Челябинска, который сбил женщину на пешеходном переходе, надолго отправили в колонию

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который на огромной скорости сбил 54-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» и скрылся. После наезда он даже не остановился.

В суде установлено, что 29 марта 2021 года подсудимый, управляя автомобилем Ниссан Террано, около дома 24 по улице 60-летия Октября на нерегулируемом пешеходном переходе сбил на 54-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.