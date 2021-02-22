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Лженачальник полиции заставил жительницу Карталов две недели бегать по банкам ради кредитов для аферистов

Жительнице Карталов (Челябинская область) лжеполицейские угрожали возбуждением уголовного дела, если она не возьмет кредиты и не перечислит деньги якобы сотрудникам банка.

В теченииедвух недель женщина бегала по кредитным организациям, оформляла займы и перечисляли день мошенникам. Она перевела аферистам порядка одного миллиона рублей.

Жертвой мошенников стала 48-летняя жительница Карталов. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что злоумышленники завладели личными данными женщины и готовятся похитить ее деньги, которые находятся на ее банковской карте.

«Следуя указаниям неизвестного лица, местная жительница направилась к банкомату, где сняла 155 тысяч рублей и перечислила на указанные мошенником счета. Впоследствии злоумышленник сообщил, что ей необходимо оставить заявки на оформление кредита во всех банках города, для того чтобы блокировать аналогичные действия преступников. Женщина засомневалась и ответила незнакомцам, что не станет делать заявки на кредит, и прекратила разговор», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Но после этого «развод» женщины на деньги не закончился.

После этого на телефон поступил звонок от якобы начальника одного из подразделений полиции, который сказал, что, если она не станет следовать инструкциям сотрудников службы безопасности банка, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело по факту содействия мошенникам.

«Женщина поверила и направилась в отделения банков города Карталы и Магнитогорска, где оставила заявки на кредит. Одобренные кредиты она обналичила и перечислила на счета, указанные незнакомцами. Затем злоумышленники сообщили потерпевшей, что мошенники намереваются завладеть денежными средствами, принадлежащими ее матери. Желая сберечь накопления, она сняла около 110 тысяч рублей со счета родственницы и также перечислила на неизвестные счета», - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев не верить незнакомым людям, даже если они представляются работниками банковских организаций и обращаются к вам по имени и отчеству. Нельзя сообщать реквизиты банковских карт и информацию, поступающую в смс-сообщениях. Необходимо прервать разговор и набрать номер, указанный на оборотной стороне карте.