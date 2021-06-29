Лжеполицейская «развела» челябинку на полмиллиона рублей

Жительница Челябинска стала жертвой мошенников, которые уговорили ее под предлогом компенсации за некачественные средства для похудения перевести им 570 тысяч рублей. Одна из аферисток преставилась сотрудницей полиции.

Обманутая женщина сообщила полицейским, что ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей одной из правоохранительных структур. Она сообщила, что товары для похудения, которые она приобрела несколько месяцев назад, оказались фальсифицированными и что ей положена компенсация. Звонившая продиктовала женщине образец заявления, которое необходимо было отправить по почте в Москву. Через некоторое время злоумышленница позвонила вновь и сообщила, что заявление пришло и нужно оплатить государственную пошлину в размере пяти тысяч рублей посредством почтового перевода.

«Затем женщине стали звонить мужчины, коллеги лжесотрудницы, которые под предлогами оплаты юридических услуг, хранения сертификата банковской ячейки, комиссий просили переводить на различные номера банковских карт определенные суммы в размере от 40 000 до 380 000 рублей. Перевод денежных средств они обосновывали тем, что компенсация составляет один миллион рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Выполняя указания мошенников, потерпевшая перевела свои сбережения, также была вынуждена оформить два кредита в сумме 300 000 и 100 000 рублей и занять 120 000 рублей у знакомых.

Стоит отметить, что челябинка переводила деньги на неизвестные ей счета в течение месяца.

После того, как у женщины закончились деньги, а злоумышленники продолжали ей звонить и настаивать на дальнейших перечислениях за мнимые услуги, она рассказала о произошедшем сыну и поняла, что ее обманули.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о том, что необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Стоит помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с предложениями о выплатах компенсаций за ранее купленные ими товары, оказанные некачественные медицинские услуги. Подобные звонки совершают только мошенники.