Лжесоцработники обменяли пенсионеру из Челябинска все его сбережения на билеты «Банка приколов»

В Челябинске лжесоцработники под предлогом обмена денег похитили у 81-летнего пенсионера 125 000 рублей. Мужчина поверил аферистам, что сейчас проводится обмен денежных знаков банка России на купюры нового образца.

81-летний мужчина рассказал полицейскими, что к нему в квартиру, расположенную в доме по проспекту Победы, пришли две женщины. Они представились социальными работниками и сообщили, что в настоящее время проводится обмен денежных знаков банка России на купюры нового образца и готовы обменять имеющиеся у него сбережения на дому.

«Поверив мошенницам, потерпевший передал им имеющиеся у него сбережения в сумме 125 000 рублей, получив взамен билеты «Банка приколов». Только после ухода незваных гостей, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудники полиции в очередной раз обращается к челябинцам с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

«Никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому! Также необходимо требовать документы, подтверждающие место работы у граждан, представляющихся сотрудниками социальных служб и не впускать в квартиру незнакомых лиц. В первую очередь, это необходимо разъяснить самым доверчивым гражданам – пенсионерам, ведь именно они чаще всего попадают на уловки мошенников», - сказал начальник отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску Михаил Власов.

Мошенники сейчас идут на разные уловки. Они представляются сотрудниками ФСБ, полиции, администрации, службы безопасности банков,.

Если Вы подозреваете, что столкнулись с мошенниками, то сразу нужно обратиться в полицию по телефонам дежурной: 8(351)266-14-14, 265-02-00 или 02.