Лжесотрудники банков снова уговорили челябинцев перевести им почти миллион рублей

Жители Челябинской области, несмотря на все предупреждения полицейских, продолжают попадаться на удочку мошенников. На этот раз очередными жертвами телефонных мошенников стали два жителя Челябинска, которые лишились своих сбережений на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Схема преступления одна из самых распространенных. Потерпевшим позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения хищения денежных средств звонившие узнали у доверчивых граждан всю необходимую им информацию, и впоследствии похитили с банковских карт заявителей, денежные средства в сумме 880 тысяч и 130 тысяч рублей.

«По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями второй и третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых.

При поступлении подобного рода звонков, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств – обращаться в полицию.

Также будьте внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.