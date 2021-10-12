Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу

Сегодня, 12 октября, Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении шестерых жителей Магнитогорска (Челябинская область), которые выполняли роль коллекторов в интернет-магазине по продаже наркотических средств. Они прибивали кисти рук провинившихся сотрудников к дереву и снимали все это на видео. Адвокаты обвиняемых просили назначить осужденным наказание, не связанное с лишением свободы.

Судом установлено, что подсудимые Тимур Иманбаев, Виталий Нащекин и Павел Багрянцев выполняли роль коллекторов в интернет-магазине по продаже наркотических средств. Они по заданию организатора магазина за денежное вознаграждение наказывали якобы провинившихся сотрудников. Для совершения преступлений Иманбаев привлек еще Данилу Зиновьева, Станислава Шахова и Владимира Тамгина.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, все истязания они снимали на камеру телефона, а затем направляли видео заказчику, личность которого следствием не установлена. Потерпевшие не имели возможности скрыться, оказать сопротивление, поскольку побои и мучения осуществлялись подсудимыми в безлюдных местах. Пытки выражались в прибивании гвоздями кистей рук к дереву, направлении залпов пиротехники с небольшого расстояния в сторону потерпевшего, привязанного к дереву, выливании зеленки на лицо и голову и требовали принести извинения стоя на коленях.

Суд оставил без изменения по существу приговор Ленинского районного суда Магнитогорска от 24 мая 2021 года. Приговором районного суда указанные лица признаны виновными в истязаниях, с применением пыток, организованной группой и группой лиц по предварительному сговору, по найму. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок от трех до четырех с половиной лет в зависимости от степени участия в преступлениях.