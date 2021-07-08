Магнитогорец пойдет под суд за укус полицейского

В Магнитогорске в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который покусал полицейского. У пострадавшего зафиксированы ссадины на грудной клетке, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На предварительном следствии установили, что в апреле этого года обвиняемый находился в лесном массиве на улице Строителей.

“Осознавая, что полицейский патрульно-постовой службы является сотрудником полиции и пресекает его незаконные действия по приобретению наркотических средств, не желая подчиняться законным требованиям, укусил сотрудника, причинив ссадины на передней поверхности грудной клетки”, - рассказала обстоятельства произошедшего Наталья Мамаева.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.