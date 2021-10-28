28.10.2021
«Дебаркадер-2021» в Челябинске экспериментирует, играет, танцует
28.10.2021
Магнитогорец предстанет перед судом за попытку убить жену на глазах дочерей
28.10.2021
Полицейские Челябинска изъяли из незаконного оборота крупную партию мефедрона
28.10.2021
Расширены основания для включения южноуральских сирот в список нуждающихся в жилье
28.10.2021
В Челябинске особенные дети отметили День здоровья верхом на конях
28.10.2021
В детских садах Челябинска подняли родительскую плату
Магнитогорец предстанет перед судом за попытку убить жену на глазах дочерей
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021