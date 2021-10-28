Магнитогорец предстанет перед судом за попытку убить жену на глазах дочерей

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за попытку убийства жены в присутствии двух дочерей 2010 и 2013 годов рождения. Женщине удалось спастись бегством.

По версии следствия, в марте этого года в ходе бытовой ссоры с женой, произошедшей на глазах обеих девочек, мужчина нанес супруге не менее девяти ударов ножом в лицо, шею и различные части тела, в том числе и в живот.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, женщина активно сопротивлялась – ей удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.