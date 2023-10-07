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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.10.2023

Такого собрания нельзя увидеть нигде в мире: в Челябинске презентовали выставку Кремля
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06.10.2023

Алексей Текслер посетит муниципалитеты и просит жителей заранее сообщить ему о проблемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.10.2023

До мурашек. Новый мюзикл «Алые паруса» поставили в Челябинском оперном театре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, пятого октября, в Челябинске в театре «Манекен» прошел показ первого спектакля фестиваля п
06.10.2023

В Челябинске открылся театральный фестиваль «Сцена»

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06.10.2023

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Магнитогорские полицейские задержали велосипедного вора

В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже велосипеда.

В дежурную часть Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску обратился 40-летний магнитогорец. Потерпевший пояснил, что неизвестные похитили его велосипед, который он оставил в подъезде своего дома. Причиненный ущерб составил 20 000 рублей.

Опросив потерпевшего, проанализировав возможный маршрут передвижения злоумышленников сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате похетитель был задержан. Им оказался магнитогорец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый проник в подъезд многоквартирного дома и похитил велосипед, который не был пристегнут тросом. Велосипед он продал, а деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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06.10.2023

Алексей Текслер посетит муниципалитеты и просит жителей заранее сообщить ему о проблемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
К открытию 68-ого сезона в Челябинском театре оперы и балета поставили семейный мюзикл «Алые пару
06.10.2023

До мурашек. Новый мюзикл «Алые паруса» поставили в Челябинском оперном театре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь с шестого на седьмое октября 2023 года можно будет начать наблюдения за звездопадом Дракон
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06.10.2023 17:22

В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

06.10.2023 17:11

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03.10.2023 18:38

Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий

03.10.2023 18:10

Шойгу: В Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет

03.10.2023 17:37

Замминистра строительства Челябинской области возглавит ЮУ КЖСИ

03.10.2023 17:36

Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО

03.10.2023 17:22

Челябинский «Мухоморыч» на колесах стал «фигурантом» дела УФАС

03.10.2023 17:08

Эко-активисты из Миасса объехали озеро Тургояк на велосипедах и очистили его берега от мусора

03.10.2023 17:03

Юбилейный тур SOPRANO Турецкого пройдет в Челябинске пятого октября

03.10.2023 16:45

Юрий Гагарин: «Поставщики «Абрамсов» готовят украинских танкистов к роли смертников»

03.10.2023 16:14

Власть пообещала: подвоз детей Бирюковки и Гусар в школу Кидыша скоро возобновится