Магнитогорские полицейские задержали велосипедного вора

В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже велосипеда.

В дежурную часть Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску обратился 40-летний магнитогорец. Потерпевший пояснил, что неизвестные похитили его велосипед, который он оставил в подъезде своего дома. Причиненный ущерб составил 20 000 рублей.

Опросив потерпевшего, проанализировав возможный маршрут передвижения злоумышленников сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате похетитель был задержан. Им оказался магнитогорец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый проник в подъезд многоквартирного дома и похитил велосипед, который не был пристегнут тросом. Велосипед он продал, а деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.