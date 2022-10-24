Мальчика, пропавшего на Зюраткуле искали 150 человек

Буквально за несколько часов в национальном парке Зюраткуль была собрана мощная группировка по поиску пропавшего мальчика. А он нашел себе убежище в охотничьем домике.

«На поиск ребенка вышли спасатели и кинологи трех ближайших отрядов областной поисково-спасательной службы Челябинской области, сотрудники национального парка, пожарной части, егеря и добровольцы из числа жителей поселка Сибирка, прекрасно ориентирующиеся в местных лесных дорогах. Общая численность людей, вышедших на малую Медвежью тропу, с которой пропал мальчик, превысила 150 человек», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

В ходе проведения поисково-спасательных работ мальчик был обнаружен в одном их охотничьих домиков, недалеко от тропы. Как рассказал сам ребенок, он слышал, как его кричали по имени, слышал сигналы и гул проезжающих квадроциклов, но боялся выйти из домика.