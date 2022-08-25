Малышам Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок

Протекае крыша и разрушается фасад здания: прокуратура Троицка потребовала незамедлительно провести ремонтные работы в школе №9.

Прокуратура Троицка проведена проверка исполнения федерального законодательства, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 9».

«Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше образовательного учреждения потолочное покрытие и стены имеют следы протекания, напольное покрытие в спортивном зале с признаками разрушения, что является нарушением «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также в рамках проверки выявлено разрушение навеса над входной группой, разрушение фасада здания школы, что создает угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и сотрудников учреждения.

По результатам проверки прокуратурой города главе города Троицка внесено представление об устранении нарушений закона.