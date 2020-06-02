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Медика из Озерска, за взятки выписывал «липовые» больничные, не стали увольнять

Происшествия
Сегодня, 15:22
Автор: 
Инна Шемаева

В Озерске (Челябинская область) врач осужден за то, что он за деньги выписывал здоровым листы нетрудоспособности. Ложные данные он вносил в комплексную медицинскую информационную систему. Взяточник в белом халате оштрафован на 80 тысяч рублей и остался работать

Врача-терапевта из Озерска судили по двум статьям уголовного кодекса Российской Федерации – «Служебный подлог» и «Получение взятки».

«Судом установлено, что врач, зная и осознавая, что у пациента отсутствуют какие-либо заболевания, травмы и иные состояния, связанные с временной потерей трудоспособности, без проведения медицинского осмотра последнего, внес в комплексную медицинскую информационную систему заведомо ложные сведения о наличии у пациента заболевания, препятствующего выполнению им своих трудовых обязанностей, являющихся основанием для выдачи листка нетрудоспособности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Мужчине был выдан фиктивный листок нетрудоспособности, освобождающий его от работы. За это врач получил взятку в размере одной тысячи рублей. При указанных обстоятельствах судом установлена вина подсудимого по пяти аналогичным эпизодам.

Суд назначил подсудимому в соответствии с позицией государственного обвинителя наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей по совокупности всех преступлений. Из медицинского учреждения врача не уволили, он продолжает оказывать услуги озерчанам.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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