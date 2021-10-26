Медики психбольницы Миасса, устроившие драку с пациентами, получили выговоры

Медбрат и медсестра областного психоневрологического диспансера в Миассе (Челябинская область) получили выговоры после потасовки с пациентами.

Инцидент произошел еще в марте этого года, но известно об этом стало только сейчас. По предварительной информации, санитары устроили драку с пациентами из-за сигарет. Постояльцы психушки решил покурить. После этого началась драка.

«После конфликта между пациентами и медработником было назначено служебное расследование. Медицинское учреждение оборудовано видеонаблюдением. Пациенты, находящиеся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, неоднократно нарушали режим работы отделения. После очередного замечания от медперсонала о грубом нарушении внутреннего распорядка, произошел конфликт», - прокомментировали в минздраве региона.



В соответствии с должностной инструкцией, медицинский персонал не должен был вступать в физический контакт с пациентами. За нарушение должностных инструкций последовали дисциплинарные взыскания (выговоры) медбрату и медицинской палатной сестре.