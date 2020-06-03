Меру пресечения топ-менеджеру «Уралавтодора» суд Златоуста изберет через три дня

Суд Златоуста (Челябинская область) изберет меру пресечения директору по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрию Чупахину через три дня.

Сегодня, третьего июня, городской суд решил отложить рассмотрение данного вопроса на 72 часа.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», топ-менеджер «Уралавтодорора» был задержан в Златоусте первого июня за кражу брошенной на трассе М-5 фуры.

К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее сообщалось, что Чупахина задержали сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией регионального полицейского главка. По первоначальной информации, речь могла идти о подозрении его в хищении бюджетных денег.

Не исключено, что эта версия также имеет право на жизнь и будет тщательно проверяться.

Региональный главк и СК по Челябинской области информацию пока не комментируют.