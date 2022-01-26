Миасец выбросил собутыльницу с четвертого этажа

Прокуратура Миасса (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины. Он выбросил ее из окна.

Следствием установлено, что обвиняемый четвертого ноября 2011 года, находясь в одной из квартир в Миассе, распивал спиртные напитки в компании малознакомых лиц. У него произошел конфликт 43-летней женщиной. Мужчина выбросил ее с четвертого этажа. Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, компания собутыльников продолжила распитие спиртного, не поверив словам обвиняемого, что он выбросил женщину из окна.

От полученных многочисленных телесных повреждений женщина скончалась в больнице.

Обвиняемый ранее судим за разбойное нападение, освободился из мест лишения свободы в 2020 году.

Уголовное дело направлено в суд.