Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку

Миасский городской суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении 52-летнего местного «капитана», который на озере Тургояк на самостоятельно построенном маломерном судне за денежное вознаграждение проводил экскурсионные прогулки. Во время одной из них на судне произошел взрыв.

Мужчина осужден по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Судом установлено, что обвиняемый в августе 2021 года на озере Тургояк в Челябинской области на самостоятельно построенном маломерном судне за денежное вознаграждение проводил экскурсионные прогулки по акватории водоема, в ходе одной из них произошел взрыв аккумуляторной батареи судна. В результате происшествия трое пассажиров, в том числе 10-летний ребенок получили телесные повреждения в виде ожогов», - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.