Многодетная семья в Копейске, где могут обижать несовершеннолетних сестер, - в фокусе внимания Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о мерах, принятых к защите прав детей из многодетной семьи в Копейске.

Как отмечают в СКР, в редакцию телевизионной передачи на федеральном канале обратилась жительница Челябинской области, которая считает, что в отношении ее несовершеннолетних сестер, проживающих с матерью и сожителем матери, могут совершаться преступления. Соседи семьи подтверждают, что дети находятся в социально опасном положении.

Следственные органы СК России по Челябинской области проверяют сведения о возможном совершении преступлений в отношении девочек. В ходе доследственной проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в эфире федерального телеканала и обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям работников органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Петру Решетникову предстоит доложить Александру Бастрыкину о ходе процессуальной проверки и мерах, принятых к защите законных прав и интересов детей, воспитывающихся в многодетной семье.