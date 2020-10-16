Монахини Булзей просят о помощи в восстановлении паломнического центра после пожара

В ночь с 15-го на 16-е октября в селе Булзи (Челябинская область) в здании православного паломнического центра с домовым храмом произошел пожар на кровле. Причиной стало неправильное устройство печного отопления, из-за которого прогорела труба котла.

«Благодарение Богу, никто не пострадал. Низкий поклон всем, кто принял участие в тушении пожара и эвакуации церковного имущества. Теперь главная задача - убрать сгоревшее, очистить помещение и заново положить перекрытия и новую кровлю», - рассказала старшая сестра монашеской общины Феодосия (Новгородцева).

По ее словам, все работы нужно успеть произвести до зимы.

«Дорогие братья и сестры! Без вашей помощи и поддержки сёстрам с этой задачей не справиться. Община нуждается в средствах на ремонт. Монахиням предстоит приобрести стройматериалы и оплатить труд специалистов. Не сомневаемся, что всем миром мы справимся с этой бедой, и паломнический центр с домовым храмом вновь примет своих молитвенников!», - обратилась к южноуральцам матушка Феодосия.