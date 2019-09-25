Мошенник в Магнитогорске пугает сирот связями в полиции
Происшествия
Сегодня, 12:59

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель держит в страхе сирот. Выйдя из детского дома она по наивности отдают ему свою сбережения на хранение, а вот обратно получить деньги уже не могут.

Эту историю рассказал сирота Дмитрий Дудыч. Все положенные от государства деньги у него хранились на карточке. Когда парень вышел из приюта, то друзья стали у него клянчить их.  И тут «на помощь» пришел приятель из интерната. Посоветовал своего знакомого, который разбирается в денежных делах — риэлтор Андрей Мурин. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

«Он обещал, что «спрячет мои деньги на хранение в надежный сейф, до которого никто не доберется». А когда мне потребуется какая-то сумма, я должен буду ему позвонить, и он мне ее выдаст. Свой интерес Мурин объяснил тем, что дает деньги под проценты, на этом и зарабатывает. Мы поехали с ним в банк, я снял со счета 840 тысяч рублей и отдал их ему прямо в машине», - рассказывает Дмитрий.

Через пару месяцев Дмитрий записался в автошколу. На учебу понадобились деньги. Он набрал Мурина. Тот попросил перезвонить, сказал, что не в городе. В другой раз сказал, что слег в больницу. А потом перестал брать трубку.

Потом Мурин мне позвонил со словами: «Если обратишься к ментам, никогда больше своих денег не увидишь. У меня в органах есть связи тебе никто не поможет». Он сказал, что у него сейчас большие проблемы, надо подождать и деньги он вернет. Клялся здоровьем больной матери и своих детей», - вспоминает Дмитрий.

Больше года Дмитрий ждал, что произойдет чудо, но его не произошло. Потом парню на пути встретилась адвокат Анастасия Калиниченко. Помогла написать заявление в полицию. И тут к ней вслед за Димой потянулись другие детдомовцы, пострадавшие от Мурина. Анастасия решила помочь каждому. Уголовное дело возбуждено пока только по заявлению Дмитрия Дудыча. Но не в отношении Мурина, а по факту похищения денег неустановленным лицом.

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