Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска

Челябинские полицейские вновь предупреждают о бдительности в отношении мошенников. Жительница Омска лишилась больше полумиллиона рублей.

В отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску обратилась жительница Омска. Ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы этого не произошло, нужно подать «зеркальную» заявку и самой оформить кредит на сумму 450 000 рублей.

«Женщина оформила онлайн-кредит, после чего по указанию незнакомца через банкомат перевела денежные средства на неизвестные ей номера с целью погашения кредита. В этот же день злоумышленник вновь позвонил потерпевшей и сказал, что необходимо оформить еще один кредит и погасить его таким же образом. Введенная в заблуждение женщина оформила кредит, но перевести деньги не успела, поскольку ей необходимо было уехать в Челябинск по личным обстоятельствам, где она все-таки сняла денежные средства в сумме свыше 200 тысяч рублей и перевела их через банкомат в Курчатовском районе на указанные мошенником номера», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Всего жительница Омска лишилась 650 000 рублей. Лишь через несколько дней потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полицейские в очередной раз призывают всех к бдительности и просят не перечислять и не передавать деньги неизвестным людям, под каким бы предлогом они не обращались.