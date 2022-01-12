12.01.2022
Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска
12.01.2022
В России медосмотр для водителей хотят сделать дистанционным
12.01.2022
Социалисты: QR-код – только при режиме ЧС
12.01.2022
Снова смертельная авария на трассе
12.01.2022
Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой
12.01.2022
Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов
Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска
11.01.2022
Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем южноуральского полицейского главка
10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу
21.12.2021
На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021