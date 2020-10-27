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Мошенники начали продавать билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 10:37
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Автор: 
Инна Шемаева

В интернете развернулась бойкая торговля билетами на соревнования по фигурному катанию, которые с 22 по 27 декабря пройдут в Челябинске.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, любителям фигурного катания предлагаются билеты на четвертый и пятый этапы Кубка России, которые состоятся в Казани и Москве, а также на чемпионат России в Челябинске.

 
Федерация фигурного катания на коньках России убедительно просит всех поклонников этого вида спорта не попадаться на уловки мошенников. В ближайшее время на сайте ФФККР www.fsrussia.ru появится информация об официальных распространителях билетов на эти мероприятия.

Сайты, которые указаны ниже, не являются продавцами официальных билетов:

https://fs-tickets.ru/events/19360

https://rostelecomcup.com

https://megasport-kassa.ru

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», решение о проведении в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию было принято в Москве в начале октября на отчетной конференция Федерации фигурного катания. На ней делегаты отметили безупречную организацию юниорского Гран-при по фигурному катанию, который прошел в сентябре 2019 года.

Добавим, что Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России по фигурному катанию. До этого турниры проходили в южноуральской столице в 1993 и 2016 годах.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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