На аварийной дороге копейского поселка провалился мусоровоз

В поселке Горняк Копейска (Челябинская область) на аварийной грунтовой дороге провалился мусоровоз. Это случилось второго июня. Информация о том, что тяжелая техника могла повредить центральный водопровод, появившаяся в социальных сетях, не подтвердилась.

По словам перевозчика мусора, грузовой автомобиль попал колесом в глубокую колею, из которой не смог самостоятельно выбраться из-за оползня породы. Вытащить застрявшую технику удалось лишь с помощью другого мусоровоза, оперативно направленного на место происшествия.

Как отмечают в пресс-службе Центра коммунального сервиса, несмотря на то что машина не получила серьезных повреждений, было принято решение о её снятии с маршрута для прохождения диагностики и профилактического обслуживания.

В результате инцидента семь контейнерных площадок поселка Горняк остались без вывоза твердых коммунальных отходов. К счастью, единичный сбой вывоза не приведет к каким-либо неразрешимым последствиям – накопившиеся ТКО будут вывезены уже сегодня, третьего июня, в соответствии с графиком.

Региональный оператор передал информацию о провале грунта в администрацию Копейского городского округа, выразив надежду, что это происшествие не останется без внимания местных властей, и они смогут найти возможности для долгожданного ремонта опасного отрезка дороги: отсутствие подъездных путей грозит срывом вывоза ТКО, а значит и мусорными завалами.