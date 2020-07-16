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На Касаргах на глазах сотен отдыхающих утонул мужчина

Происшествия
Сегодня, 10:23

В Сосновском районе (Челябинская область) на озере Касарги, на глазах сотен отдыхающих утонул мужчина. Очевидцы, услышав, крики о помощи далеко за буйками, бросились на помощь, но доплыть до пострадавшего не успели.

ЧП произошло 14 июля. На место происшествия выехала дежурная смена мобильного отряда усиленная водолазной группой. Спасатели обследовали акваторию при помощи «Кошек», к работе были подключены водолазы. Но тело мужчины найдено не было. Поиски продолжили на следующий день – 15 июля.

Водолазная группа расширила зону поиска. Тело мужчины было найдено на вторые сутки поиска на расстоянии 130-ти метров от берега.

Завершив работы, спасатели вновь вышли на акваторию, где посередине озера на матрасе загорал подросток. Ребенка усадили в лодку, обеспечив спасательным жилетом, и транспортировали на берег, где спасатели провели с ним профилактическую беседу.

Спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют: отказаться от купания в не предназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра вблизи воды, надевать спасательные жилеты, находясь на судах и не использовать матрасы как плавательное средство.

 

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