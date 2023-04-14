На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о падении пятилетней девочки в канализационный колодец в Кусе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность объекта и должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасной эксплуатации указанного колодца», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Прокуратурой Челябинской области также организована проверка. В ее ходе будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию систем водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.