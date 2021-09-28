На озере Аргази во время шторма едва не погибли два рыбака

С акватории озераАргази (Челябинская области)спасатели во время шторма эвакуировали двух рыбаков.Мужчины обкатывали новый катер и в какой-то момент двигатель плавательного средства заглох.

«Судно легло в дрейф. К ночи поднялся штормовой ветер, о котором предупреждали жителей Челябинской области заранее. Из-за высокой волны создалась угроза опрокидывания неуправляемого катера и рыбаки обратились с просьбой об эвакуации к спасателям», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.



При нулевой видимости, по двухметровой волне, в полной темноте, на надувной лодке с навесным мотором спасатели по координатам GPS-навигатора разыскали судно. Спасатели взяли катер на буксир, эвакуировали людей и транспортное средство к берегу.