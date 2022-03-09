На озере Чебаркуль едва не замерзли парень с девушкой

Сотрудники миасского пожарно-спасательного гарнизона пришли на помощь парню с девушкой, которые потерялись на озере Чебаркуль (Челябинская область). Их госпитализировали в больницк

Диспетчеру 48-й пожарно-спасательной части поступила информация о двух «потеряшках» на озере Чебаркуль. Парень и девушка сообщили, что запутались куда идти и замерзают. На поиски людей отправился дежурный караул вместе с сотрудниками полиции.

«Осложняли ситуацию высокие сугробы, которыми накануне замело всю область. Пройдя порядка пяти километров по льду, пару удалось найти. На лицо были все признаки переохлаждения. Огнеборцы растормошили засыпающих молодых людей, растерли и разогрели ноги, руки, облачили «потеряшек» в теплые вещи, валенки, одеяла», - сообщили в миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Спустя пару минут подоспели спасатели на снегоходах и эвакуировали всю группу на берег. Замерзшую пару доставили в больницу для обследования.