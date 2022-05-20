На озере Мыркай утонул мужчина

Спасатели-водолазы поисково-спасательной службы Челябинской области ведут поиск утонувшего мужчины на озере Мыркай (Красноармейский район, Челябинская область).

Происшествие случилось поздним вечером 19 мая в 400 метрах от берега. В результате неосторожности мужчина, находившийся в лодке без спасательного жилета, упал в воду, ни к лодке, ни позднее к берегу, он не выплыл.

Спасатели Мобильного отряда ПСС области обследуют место происшествия, указанное очевидцем. Поиск пропавшего ведется спасателями с лодки и с применением водолазного снаряжения. Сотрудниками полиции также ведется расследование происшествия.