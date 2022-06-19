На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

На птицефабрике в поселке Рощино Сосновского района (Челябинская область) вечером 18-го июня произошел серьезный пожар – горела кровля птичника на площади две тысячи 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, работники предприятия «Равис» вышли из здания самостоятельно, до прибытия пожарных. Из персонала никто не пострадал.

Тушение возгорания было организовано от наружного противопожарного водоснабжения, огнеборцы создали два боевых участка (снаружи и внутри здания).

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На месте происшествия работали шесть звеньев газодымозащитной службы, не допустившие угрозы распространения пламени на соседние строения.

От МЧС работали 15 единиц техники и 54 человека личного состава.

После локализации и ликвидации пожара началась разборка и проливка.

Причины произошедшего выясняют сотрудники отделения дознания.