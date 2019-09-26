На Театральной площади в Челябинске появится лифт для инвалидов и мам с колясками

На Театральной площади Челябинска в следующем году появится лифт для представителей маломобильных групп граждан, пожилых людей, мам с колясками - любимое очень многими горожанами общественное пространство станет доступным для всех челябинцев и гостей мегаполиса.

Решение включить приобретение и установку грузопассажирского лифта, какие можно увидеть в современных аэропортах (стоимость, в зависимости от производителя и вместимости, варьируется от двух до пяти миллионов рублей), в федеральную («Формирование комфортной городской среды») либо в региональную («Реальные дела») программу временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова приняла сегодня, 26-го сентября.

В сопровождении главы Советского района Владислава Макарова градоначальница лично оценила ход работ по благоустройству знакового для столицы Южного Урала места. Во время совместной экскурсии по Театральной площади районный глава озвучил идею о приобретении лифта и попросил у Натальи Котовой поддержать данную инициативу. Руководитель города дала «добро» - парк Пушкина, Театральная площадь, прогулочная зона возле фонтана должны стать единым пространством, по которому можно будет свободно, беспрепятственно перемещаться всем категориям граждан.

«Люди постоянно гуляют по этой территории. Выходят из парка Пушкина и идут к фонтану, от фонтана возвращаются в парк Пушкина. Трафик постоянный, даже в темное время суток - теперь, когда засветилась телевизионная башня, люди идут посмотреть на ее огни. Движение не прекращается даже в непогоду. Если бы тут установили лифт, мы бы тогда сделали тротуар вдоль здания «Челябэнерго», чтобы у нас и мамы с колясками, и люди с ограниченными возможностями здоровья, в инвалидных колясках, с самого высокого уровня попадали на самый нижний. Сейчас для людей становится очень сложным, непреодолимым препятствием подъем в горку. Они вынуждены на руках коляски заносить», - отметил Владислав Макаров.

Территорию рядом с лифтом он обещал благоустроить за собственных резервов районной администрации.

Подводя итог осмотра Театральной площади, Наталья Котова констатировала, что есть еще недоделки.

«Надо завершить одну половину контракта, доделать часть ступеней с правой стороны, около «Нефтегазстроя» (площадь Революции, 7). Глава района предложил совершенно правильное решение относительно установки лифта, потому что нужно сделать доступным это общественное пространство. Для того чтобы, например, мамам с детьми можно было спокойно спускаться, невозможно переделать имеющиеся дорожки под углом 45 градусов - это будет еще дороже. Поэтому мы пойдем по пути установки лифта. По деньгам, думаю, это реально, включим данный объект либо в федеральную программу «Комфортная городская среда», либо в «Реальные дела» и создадим единое общественное пространство, единый замкнутый цикл», - прокомментировала Наталья Котова.

Она уточнила, что реализация предложенного Владиславом Макаровым проекта доступной среды начнется в следующем году. А пока останутся каменные пандусы, которые подрядчик закроет плитами. Пока придется эксплуатировать их. Переделывать данные пандусы (их наклон слишком большой) - не вариант: если сделать угол наклона меньше (15 градусов), спуск удлинится и в результате «приведет» людей к опасному обрыву - краю верхнего уровня Театральной площади».

Кроме прочего, идея установки лифта хороша еще и тем, что молодежь не станет кататься на нем на велосипедах и скейтбордах. По словам Владислава Макарова, после того, как на площади Революции открылся скейтпарк, любители экстремальных видов спорта стали использовать для своих трюков и пандусы, что совершенно не способствует сохранности конструкций.

Что касается задержек с поставками гранита, о чем шла речь на аппаратном совещании в городской администрации 23-го сентября, Наталья Котова выразила надежду, что подрядчик все-таки дождется своего камня и успеет завершить работы в срок, установленный контрактом, - до первого ноября.

Кроме того, контрактом предусмотрена замена лавочек - деревянные покрытия заменят на современные, покроют лаком и покрасят в черный цвет, а также покраска опор освещения.