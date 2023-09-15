15.09.2023
Завершен ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
14.09.2023
В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
05.06.2023
В Сосновском районе в ДТП пострадали два взрослых и 15-летний подросток
02.06.2023
По факту смертельного наезда на пятилетнего мальчика в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
02.06.2023
В Златоусте юный водитель питбайка сбил мальчика и скрылся с места ДТП
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023