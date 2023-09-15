На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде

На трассе Челябинск – Харлуши 60-летний водитель иномарки «Киа» сбил юного велосипедиста. От полученных травм подросток 2008 года рождения погиб на месте происшествия.

Как сообщает управление ГИБДД по Челябинской области, смертельная авария произошла 14 сентября около половины восьмого вечера на седьмом километре вышеназванной трассы.

Водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, при перестроении вправо выехав на полосу торможения и разгона. Подросток ехал во встречном направлении по краю проезжей части полосы разгона.

Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.