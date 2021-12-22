22.12.2021
«Как Дима в театр ходил»: Новогодняя премьера Челябинского театра современного танца
22.12.2021
Водители жалуются на пробки в засыпанном снегом Челябинске
22.12.2021
На трассе Москва-Челябинск в аварии с грузовиками погибли два человека
22.12.2021
Праздничная иллюминация Челябинска выдержала снегопад
22.12.2021
Челябинские власти сообщили об аварийном отключении светофоров на перекрестках
22.12.2021
В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора
На трассе Москва-Челябинск в аварии с грузовиками погибли два человека
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021