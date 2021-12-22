На трассе Москва-Челябинск в аварии с грузовиками погибли два человека

На трассе Москва-Челябинск произошло ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли на месте аварии.

Авария произошла сегодня утром на 1747 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоустовского городского округа.

«По предварительной информации, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21154, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Скания, после чего автомобиль ВАЗ совершил второе столкновение с грузовым автомобилем Даф», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ и его пассажирка погибли на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками ГИБДД осуществляются регулировочные действия, организовано реверсированное движение. Сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, известно погибшие были жителями Усть-Катава.